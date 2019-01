Venemaa olümpiavõitja pääses lõplikult dopingusüüdistustest

Ühtlasi tühistati mitmete sportlaste tulemused Sotši olümpiamängudel ning need, keda ROK süüdistas seotuses Sotši taliolümpiamängude dopinguskeemiga, said ka eluaegse olümpiakeelu. Neist 42 sportlast kaebasid otsuse rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS) ning CAS teatas, et 28 sportlase osas (nende hulgas Legkov – toim) puuduvad tõendid dopingureeglite rikkumisest. Kõigi nende sportlaste võistluskeelud tühistati, ühtlasi jäid alles nende võidetud medalid ning tulemused Sotši olümpial.

Nii kaebas ROK CASi otsuse Šveitsi föderaalkohtusse, kust anti nüüd teada, et kaebusega tegelema ei hakata, mistõttu on seega Legkov dopingusüüdistustest prii. «Aleksandr Legkov saab viimaks öelda, et tema medalid on puhtad,» teatas Legkovi advokaat Christof Wieschemann pressiteate vahendusel, kirjutab insidethegames.biz.