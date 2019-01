20 parema sekka sprintinud Tammjärv: leppisime Kilbiga kokku, et samasse sõitu ei lähe

Kui kvalifikatsioonis sai Tammjärv 12. aja, mis oli tema veerandfinaali kolmas tulemus, siis suure osa sõidust oli ta viies. Eesti tänavune edukaim murdmaasuusataja kirjeldas võistluse kulgu: «Algus läks nii nagu tahtsin: tahtsingi saada seda jälge, mille lõpuks võtsin. Kuni esimese tõusu lõpuni oligi seis väga hea, aga siis teisel jõudis väsimus kohale. Teised liikusid kiiremini, tuli väike vahe sisse ja kääri jooksmise tõusu peal ei tundnud end kõige mugavamalt. Lumi oli oluliselt kuivem, suusad kippusid rohkem libisema ja mulle ka üldiselt ei sobi see kääri jooksmine. Sealt see vahe tekkis ja polnud muud teha, kui täiega laskumisse tööd teha ja loota teiste ebaõnnele. Üks koht üllatuslikult mulle ka kingiti.» Seda viimast finišisirgel kukkunud venelase Gleb Retivõhi arvelt – neljas koht kergitas Tammjärve 20 parema sekka.

Tammjärv pääses sprindis veerandfinaali karjääris teistkordselt. Vahe oli olnud pikk – aastal 2011 sai ta Otepääl 22. koha. Kuna selles võistlusformaadis on Tammjärv suhteline võhik, andsid koondisekaaslased talle usinalt nõu. «Ma teadsin ja mulle ka öeldi enne starti, et sa pead koha nimel võitlema ja keegi sulle midagi niisama ei anna. Olen piisavalt suur, et keegi teine mind rajalt ära ei suuda lükata.

Mees mehe vastu ei saa alati kindel olla, kui sa just ei ole kõigist üle, et sa saad kindlasti selle jälje, mis on kõige libedam või peab kõige paremini. Sellega tuleb arvestada ja oma tehnikat korrigeerida,» loetles Tammjärv. Kogemuse võttis ta kokku nõnda: «Saan hakkama, kui on vaja.»