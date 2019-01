Saarepuu: Tammjärv valmistas suure üllatuse. Supertubli!

Eesti meeste veerandfinaalide kohta lausus Saarepuu: «Järsul tõusul tuli nii Karelil kui Markol tugevamatega väike vahe sisse. Sealt nad enam välja ei tulnud. Kareli puhul on põhjus selge: ta pole selliseid mees-mehe vastu sprinte lihtsalt sõitnud. Marko lõpp ei vedanud täna päris välja, aga võin ka tema kohta öelda, et mind ei jäänud küll miski vaevama. Ka viimane treening näitas, et temas on õige sära tagasi.»

Saarepuu tõi välja, et kaotus sprindikuningale Klaebole on meie parematel meestel vähenenud umbes poole võrra. «MMile ja Kareli puhul juba ka homsele 15 kilomeetri sõidule mõeldes on selline lähtekoht päris hea. Emotsionaalselt mõjus tänane talle kindlasti positiivselt,» sõnas ta ja vaatas veelkord homsele etteastele: «Usun, et ta tahab teha tänasega sarnase tulemuse. 20-30 hulka tulek võiks täiesti reaalne olla. Aga spordis ei maksa ennustused teadagi midagi. Homme on täiesti uus päev.»