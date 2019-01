Falla ja Klæbo, kui ühest suust: Otepääl on väga hea rada

Falla on küll valitsev sprindi maailmameister, kuid tema tänavune hooaeg on käinud üle kivide ja kändude. Veel Otepää etapi eel tunnistas norralanna Postimehele, et ta ei ole enam nõnda enesekindel kui vanasti. Pärast etapivõitu sai ta aga laialt naeratada.

«Loodetavasti on see minu hooaja murdepunkt,» ütles Falla, kes jõudis üldse tänavu esimest korda poodiumile. «See tähendab, et sain astuda poodiumi kõige kõrgemale astmele. Loodetavasti olen nüüd enesekindlam, sest tean, et minu viimasel aastal astutud sammud on olnud õigel teel.»

Pärast head esitust Otepääl saab Falla nüüd lootusrikkalt vaadata kuu aja pärast toimuvate maailmameistrivõistluste poole. Sprinditiitel vajab kaitsmist ja lisaks loodab ta kõrgetele kohtadele võidelda ka paarissprindis. «Tänagi olid veel kaks norralannat poolfinaalis ja ma loodan, et nad püsivad vormis,» hoiab Falla kolleegidele pöialt.

Meeste sprindi finaalis oli Aleksandr Bolšunov üksinda viie norraka vastu. Tiimitaktikat venelase vastu aga ei tehtud. «Sest see üks venelane oli kogu aeg liider ja me pidime proovima temast mööda saada. Oli tasavägine ja keeruline võistlus,» sõnas ainus norrakas, kel see ülesanne lõpuks õnnestus ehk Klæbo. «Finaal oli üsna kiire ehk parajalt keeruline, aga hea tunne on esimesena finišijoon ületada.»

Klæbol on üldse Otepäält head mälestused: «Mulle meeldivad siinsed rajad – kaks aastat tagasi sain just siin esimese MK-etapi võitu. On väga lahe siin tagasi olla.»

Suusamaailma praeguse valitseja fookuski läheb nüüd MMile. Praegu on tal paigas vaid kaks seal läbitavat distantsi: «Kindlasti sprint ja paarissprint, aga kahe nädala pärast on Norra meistrivõistlused ja pärast seda teeme uued otsused. Ma loodan võimalikult paljudel võistlustel kaasa lüüa.»