Teatevahetuse seitsmendana üle andnud Talihärm: sain positiivse emotsiooni

Kolmandas vahetuses rajale läinud Johanna Talihärm näitas suusarajal head minekut ja andis viimase vahetuse üle seitsmendal positsioonil. «Ruhpoldingu võistlusrada on väga kiire, mistõttu on ülimalt oluline, et esimesel ringil endale liiga ei teeks. See on paras täppisteadus,» analüüsis Talihärm. «Rajal oli toetust tunda aga igal hetkel, viimasel ringil jooksis Marek Sander minuga pool tõusu kaasa,» sõnas Talihärm alaliidu kodulehe vahendusel.