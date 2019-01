Üle katuse käinud Roland Poom ja Ken Järveoja täitsid põhilised eesmärgid

Kahjuks teine läbimine nii hästi ei läinud ning ühes kiire trampliiniga kurvis keerati oma Ford Fiesta R2T üle katuse. Mehed said küll auto pealtvaatajate abiga taas ratastele ning võistlust jätkata, kuid kõik see võttis kokku ligi 13 minutit. Kui järgneval katsel veel nö. taastuti eelmise katse väljasõidust ning veenduti, et kas autol on lisaks «kosmeetilistele» vigastustele veel midagi katki, siis kahel viimasel katsel näidati mitte kõige tervema autoga TOP3 aegasid.