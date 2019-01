Kaks viimast kohta saanud Kasemets julgustab noori suusatajaid helgema tuleviku nimel jätkama

Täna kaotas eestlanna võitjale Therese Johaugile 10 kilomeetri peale 8.38,5. Eilses sprindis oli ta kaotus 1,3-kilomeetrisel distantsil 32,6 sekundit. MK-etapi kokkuvõttes tuli seega kaks ülekaalukat viimast kohta. «Kahjuks küll,» nendib Kasemets, aga morn nägu muutub kiirelt naeratuseks. «Eks ma ikka olen (kogemusega) rahul, sest Eesti fänne oli nii palju, et kindlasti andis see hea emotsiooni. Tulemused polnud küll need, mida lootsin, aga need kaks päeva on õhkkond siin Otepääl väga vinge olnud,» lisas ta, et vormile jättis oma jälje aasta algul kimbutanud haigus. Sinna läks ka lootus üle sõita kahe aasta tagune tulemus – sprindis 68 naise konkurentsis saavutatud 61. koht. Numbriliselt olid küll tänavused kohad paremad, vastavalt 56 ja 54, aga aja poolest mitte.

«Ei olnud päris nii, et ühtegi Eesti naist ei ole. Keegi oli ikka stardis,» mõistab oma tähtsat rolli ka Kasemets. Tema sõnul ootavad naiste suusatamist meil ees paremad ajad, kui ainul sportlased rasked hetked ära kannatavad: «Meil on küll tohutult palju tüdrukuid peale tulemas, aga neid vanemaid, kes võiksid MK-l stardis olla on hetkel päris vähe. Loodan, et need noored, kes teevad tulemusi juunioride seas ei lõpeta pärast juunioride klassi suusatamist, vaid jätkavad ja neil on ka toetajad, kes neid selles aitavad. Peale gümnaasiumi lõppu on see küll raske, aga kui endal on tahtmist, on kõik võimalik.»