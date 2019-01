Venemaa dopinguagentuuri juht teatas enam kui 100 000 proovi varjamisest

Moskva dopingulabori andmetele pääses WADA ligi pärast kuupikkust ootamist alles käimasoleval nädalal ning 17. jaanuaril anti teada, et vastavate töödega on valmis saadud. Nimelt oli ligipääs sealsetele andmetele üheks RUSADA liikmelisuse ennistamise tingimustest, et naasta taas WADA liikmete nimekirja.

Sellest tulenevalt andis RUSADA juht Ganus WADAle saadetud kirjas teada, et liikmelisuse ennistamiseks on nad nõus koostööd tegema ning avalikustas muuseas, et «viimase aasta jooksul kahest RUSADA korraldatud siseuurimisest selgus, et enam kui 100 000 dopinguproovi pole sisestatud WADA andmeprogrammi ADAMS.

Ganus lisas, et töö nende dopinguproovide sisestamisega andmebaasi jõuab peagi lõpule. «RUSADAl on plaanis teha 2019. aastal aktiivset koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, et pidada võitlust dopingu vähendamise vastu,» kirjutas ta.

22. jaanuaril arutab WADA täitevkomitee RUSADA liikmelisuse ennistamise küsimust.