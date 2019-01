Karel Tammjärv: õnnestus muneda täitsa korralik muna

«Kodune etapp oli meie jaoks väga tähtis – terve meeskond nägi kõvasti vaeva. Rõõm on tõdeda, et õnnestus täitsa hästi ja jään nädalavahetusega tervikuna väga rahule,» tõdes eilses sprindis 16. Ja tänases 15 km sõidus 18. koha saanud Tammjärv.

Tammjärv tõstis mitmel korral olulise tegurina esile kodupubliku toetust. «Kui sõidad võidu nimel, on toetajaid rohkelt igal pool. Teise-kolmanda kümne mehel on välismaal paar-kolm hooldemeest terve raja peale – võib-olla ei saa siis alati endast päris kõike kätte. Siin kuuled kõikjal – eriti muidugi Tehvandi tõusul – tuttavaid hääli ja ergutusi. Hooldemehi jätkus iga kilomeetri peale mitu tükki! Vahepeal olin augus, aga pidevalt tuletati meelde, et 30 esimest saavad punkte ja aidati mind sealt välja. Toetus oli kõva ja see annab rajal tõesti jõudu juurde.»

Tammjärv usub, et MMiks valmistudes pole parim hoog veel saavutatud. «Üks kuu peaks olema piisavalt pikk aeg, et vahepeal teha võistluspaus, põhja laduda ja siis uuesti vormikõverat tõsta. Selge see, et samasuguse seisundiga ei saa ega tohigi järjest võistelda. Siis ei jõua veebruari lõpus kindlasti kõvasti sõita,» lausus ta, kuid kinnitas, et järgmisel nädalavahetusel teeb MK-etapil Rootsis 15 km vabatehnikas sõidus veel kaasa.