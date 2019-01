Saarepuu: olen Karelile kogu aeg öelnud, et algul ei saa kaotust suureks lasta

«Kareli sõidu esimene pool oli täpselt sellisele 24.-25. kohale, aga ta tegi väga tugeva teise poole ja võttis lõpuga nii mõneltki nimekalt sportlaselt kuni 10 sekundit ära. Viimane ring oli Karelil väga hea,» kommenteeris Saarepuu eilses sprindis 16. koha saanud Tammjärve esitust põhidistantsil.

Seega nagu eestlastel ikka: algul on selle vedamise ja pärast pidamisega … «Karelile on see loomupärane,» muigas Saarepuu. «Olen küll kogu aeg talle öelnud, et ei saa kaotust alguses suureks lasta, pärast on seda raske tagasi teha. Kõige parem sõit, mille Karel on seni teinud, oli eelmisel aastal Davosis (eraldistardist 15 km vaba 13. koht – toim), kus ta kohe algusest pääle oli väga heal positsioonil ja ta ei pidanud tagant ettepoole tulema. Aga kokkuvõttes täna väga okei tulemus. Tegelikult hommikul tundus, et see rada ei soosi Karelit, läheb jube pehmeks, aga läks külmemaks ja polnud kõige hullem.»

Teise Team Haanja suusataja, Raido Ränkeli lõppkohaks jäi 40. Saarepuu sõnul andis külmetushaigus mehel tunda: «Nägin täna hommikul Raidot ja Markot (Kilp, eilse sprindi 22. koht). Okei, Marko ei pidanudki sõitma, aga mõlemad krõbisevad päris korralikult. Kerge vimm on sees.»

Nüüd ootavad sportlasi ees paar puhkuspäevam, et viimasedki hädad välja ravida, ja siis algab ettevalmistus MMiks Seefeldiks. Saarepuu võtab Team Haanja plaanid kokku: «Karel sõidab tegelikult juba järgmisel nädalal Ulricehamnis 15 kilomeetrit vabalt ja pühapäeval lendavad Karel Rootsist ja Raido Eestist Seefeldi MM-radasid vaatama, sest need lähevad enne võistlust kaheks nädalaks kinni. Enne seda lähevad ja vaatavad nad need üle ja sealt siis edasi Toblachisse laagrisse, kuhu mina ja Marko pärast veebruari alguse Eesti meistrivõistlusi järgi lendame. Sealt käime korraks veel Raido ja Markoga Lahtis, kuna seal on kavas klassikaline paarissprint, mis ka MMil, ja siis laagrisse tagasi.»