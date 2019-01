Eesti juuniorite sarja debüüdil rallivõidu võtnud Virves: ei osanud oodatagi, et kiirematele nii lähedale saame

«Estonian Junior Challenge'i» nimeline sari on mõeldud noortele sõitjatele, kes pürgivad autoralli maailmas tipu poole. Sel hooajal on võitjale välja pandud aga koostöös M-Spordi, Pirelli, MM Motospordi ning OT Racinguga võimas auhind: võitja teenib 90 000 eurot, mis on mõeldud JWRC etapil startimiseks.

Aluksnes oli juuniorite arvestuses stardis nii Ken Torn kui ka Roland Poom, kes mõlemad sel aastal MM-sarjas JWRC arvestuses kaasa sõidavad. Lisaks oli Läti meistrivõistluste arvestuses stardis ka Martins Sesks, kes samuti JWRC sarjas startimas.

«Enne rallit saime autot ja piikrehve testida 90 km jagu, kus tuli võimalikult kiiresti harjuda nii uue auto kui ka uue pinnasega, sest talverallidel sõidetavate piikrehvidega on mul kokkupuuteid üsna vähe,» rääkis Virves Postimehele.

Avapäeva lõpetas Ford Fiesta R2T'l elu esimest rallit tegev Virves koos kaardilugeja Sander Pruuliga neljandana, kaotades Poomile veidi üle 10 sekundi. «Enne rallit püstitasime eesmärgi, et auto tuleb kindlasti tervelt finišisse tuua. Tahtsime saada aimu sellest, kas meil on lootust kiiremate ja kogenud meestega konkureerida. Esimene katse oli natuke rabe aga teisel läbimisel oli juba aimu teeoludest ning saime päris arvestatava aja,» rääkis Virves.

Teisel päeval suutis Virves aga juba ka katsevõidu võtta ning tänu Poomi ja Torni ebaõnnele tõusis 18-aastane saarlane oma debüüdil kogunisti võitjaks. «Teisel päeval jätkasime sarnase plaaniga - sõitsime oma sõitu ja kohati olime kiiretele meestele üsna lähedal,» lausus Virves.

«Esimeselt rallilt nii võõrastes oludes ei osanud oodatagi, et saan kiireimatele nii lähedale. Boonuseks saime ka esikoha punktid, mis said küll tänu konkurentide ebaõnnele võimalikuks. Usun, et võin selle tulemusega rahule jääda küll,» selgitas Virves.

Hooaja lõplik plaan pole aga väärtuslikke punkte teeninud saarlasel paigas: «Olen õnnelik, et mul selline võimalus üldse avanes. Selle sarja peaauhind on väga ahvatlev ja Aluksne ralli süstis mõnevõrra enesekindlust juurde. Soov on teha kaasa terve hooaeg, kuid hetkeseisuga on vahendeid veel ainult kaheks järgnevaks etapiks.»