44-aastane Müürsepp asus Tallinna Kalevi etteotsa eelmisel nädalal, kui klubi vallandas seni meeskonda juhendanud Gert Kullamäe. «Terve nädal oli teistmoodi tunne. Loomulikult ma ennast kõige mugavamini ei tundnud, aga loodan, et see mäng meil paraneb ja hakkame teineteist paremini tundma. Kõik poisid tahtsid võita, aga see Läti sats on ohtlik,» lausus Müürsepp, kes tegutses varem Kullamäe parema käena ja seetõttu ei plaani meeskonnas suuri muudatusi teha.