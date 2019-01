Niskanen rikkus norrakate ideaalse nädalavahetuse

«Aasta sportlase tiitlit oli lihtsam võita kui tänast võistlust Otepääl,» naeris Niskanen, kelle edu Pyeongchangi olümpiamängude 50 kilomeetri distantsil oli teise koha ees 18,7, eilsel Otepää võistlusel aga 15,9 sekundit. Mõlemas sõidus pidi soomlase paremust tunnistama venelane Aleksandr Bolšunov. Niskanen jätkas: «Tunnen rada hästi ning minu arvates on see üks paremaid radu klassikatehnikas sõitmiseks. Mulle meeldib väga Otepääl võistelda ning ma loodan, et eestlased saavad ka tulevikus MK-etappe korraldada.»

See tähendab, et meeste sprindidistantsil üllatust ei sündinud – võitis Johannes Høsflot Klæbo, kelle õmblusmasinat meenutav jooksusamm on Otepää raske võistlustrassi jaoks kui loodud. «Mulle meeldivad siinsed rajad – kaks aastat tagasi sain just siin oma esimese MK-etapi võidu. On väga lahe siin tagasi olla,» sõnas Klæbo. Finaalis viie norrakaga mõõtu võtnud Bolšunov sai teise koha, kuigi juhtis enamikku finaalist, kolmas oli Paal Golberg.