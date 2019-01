Miks olid tänavused Tehvandi kuningad Niskanen, Bolšunov ja Sundby?

Tehvandi legendi teatakse üle suusamaailma. «Sellele võib võrdluseks tuua näiteks Faluni, kus on raske tõus ja Holmenkolleni, kus on raske rada,» hindas kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu kodukandi radasid.

«Päris paljud teiste koondiste treenerid küsisid Tour de Ski ajal, kas viie kilomeetri ring on ikka Tehvandi tõusuga. Paljud ütlevad, et ilma Tehvandita pole see õige Otepää,» nentis omalt poolt Team Haanja treener Anti Saarepuu.