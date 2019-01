Võimas «tagasitulekutuur» kergitas Johaugi neljandaks

21-aastane Rootsi komeet oli lihtsurelikest parim. Johaugile kaotas temagi 48,4 sekundit… Mis tähendas, et norralannast suusakuninganna on võitnud kõik tänavused MK-sarja distantsivõistlused. Seejuures ülivõimsalt.

«Kõik oli kui minu jaoks loodud. Heas korras ja väga raske rada, mis mulle suurepäraselt sobis. Samuti väga vajalik puhkus pärast Davosi etappi,» tõi 30-aastane Johaug välja seekordse edu saladused. «Kuna me ei käinud Tour de Skil, olime Ebbaga kindlasti konkurentidest värskemad. Mina keskendusin kodus treeningutele ja tundsin juba seal, et mu vorm on väga terav.»

Eelmine hooaeg jäi Johaugil huulekreemi­-skandaali ja dopingukaristuse tõttu teatavasti vahele. «Kõigil tüdrukutel on hea meel, et olen tagasi. Olen väga tänulik iga ilusa sõna eest, mis mulle on öeldud. Olen väga õnnelik,» on ta rõõmus, et suusapere on ta tagasi võtnud meeldivamalt kui laskesuusatajad venelase Aleksandr Loginovi.