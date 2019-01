Ametlik: EV100 Guinnessi rekordi jooksu tulemus kuulub eestlastele

Rekordijooksu idee autor Henri Kaarma tegi samuti ise kaasa, joostes teist vahetust. Kaarma tunnistas, et pika ootamise tõttu tekkis hinge ka kahtlus, et rekord võib kinnitamata jääda. «Väga kaua võttis see kinnitusprotsess aega ning olin tõesti valmis juba igasuguseks vastuseks. Aga infovahetus Guinnessiga toimus pidevalt ja lootus elas ning lõpuks see positiivne otsus tuli!» rõõmustas Kaarma ja tunnustas kogu korraldustiimi. «Emotsioonid sellest üritusest on siiani helged. Kiidan veelkord jooksjaid ja korraldusmeeskonda. Meil polnud suuri rahasid ega põhikohaga mänedžeri, aga nagu näha, võib ka suure tahtmisega teha pööraseid asju,» lisas Kaarma.