Kalev/Cramo: meil on Ivan Almeidaga kehtiv leping hooaja lõpuni

Almeida kirjutas sotsiaalmeediasse «Free…», mis eesti keeles tähendab «Vaba…» ehk korvpallisõbrad loevad sellest välja, et Almeida on enda sõnul vabaagent. Korvpalliportaal Sportando tegi selle säutsu põhjal uudise, et Almeida on Kalev/Cramost lahkunud. Kalev/Cramo lükkas aga selle väite ümber.