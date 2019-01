Šokküleminek: Barcelonaga liitunud üllatusmees läks Katalooniasse tiitleid, mitte mänguaega jahtima

Boatengi karjäär on seni olnud järgnev: Berliini Herta > Tottenham Hotspur > Dortmundi Borussia > Portsmouth > AC Milan > Schalke > AC Milan > Las Palmas > Frankfurti Eintracht > Sassuolo. Seda kõike viimase 14 aastaga. Mitte miski ei ennustanud, et mees võib end leida nõnda nimeka klubi kui Barcelona huviorbiidilt. Aga ometi toodi Boateng Itaalia kõrgliigast Kataloonia tipptiimi varumeestepinki täiendama. Esialgu laenulepinguga, kuid Barcelona võib hooaja lõpus kaheksa miljoni euro eest mehe ka päriselt endale soetada.

Boateng ise on üleminekuga mõistagi rahul ja teda ei häiri karvavõrdki, et ta peaülesandeks saab olema Luis Suarezele puhkeminuteid pakkuda. «Ma ei ole peatreeneri (Ernesto Valverdega) veel rääkinud, kuid ma tean, et ei tulnud siia algrivistuse meheks, sest meeskonda kuuluvad imelised mängijad,» vahendab Reuters Boatengi sõnu. «Olen siin oma kogemuste tõttu ja meeskonna aitamiseks.»