Eesti rallieksperdid Tänaku hooajast: ei taha küll pinget peale panna, aga eesmärk on ainult üks…

Kiiver lootuste tekitamisega ei hellitanud: «Algav ralli MM tõotab tulla sama põnev kui eelmisel 2018. aastal, kuid ma ennustan, et prantslaste ülemvõim lõpeb sel aastal ära ning lõpetajaks on eestlane!» Jutt käib siis mõistagi Ott Tänakust (ja tema kaardilugejast Martin Järveojast).

Saatekülaline Karl Kruuda oli pisut vaoshoitum: «No eks see ole meie kõigi unistus ja soov, me oleme ju eestlased ning ikka eestlase poolt, kui ta kuskil tipus on. Meie rahvas on muidugi Tänakule kõige kõvema kooli andnud, kuid tegelikult ei taha kellelegi survet peale panna, aga ma arvan, et Tänak – Järveoja on tublisti arenenud ning nad on valmis selleks tulemuseks, mida nad ise tahavad. Meie ülesandeks on jätta neile hingamisruumi ning vähem kritiseerida.»

Kruuda lisas, et kakssada päeva ringi reisida, perest eemal olla, autos kihutada ning riske võtta pole sugugi lihtne.

Meie meeste Toyota Yaris WRC peaks olema läbi ja lõhki testitud ning viimseni timmitud, ütles Kiiver ning lisas prantslaste kohta siiski, et ka Ott Tänak peab peamiseks konkurendiks Sebastien Ogier’d, kes on nüüd Citroen`i meeskonnas.

Kruuda arvas konkurentidest rääkides, et kindlasti peaks arvestama belglase Thierry Neuville’iga, kes just hooaja alguses kipub kõva sõitu tegema. «Alates kuskilt sealt Soome rallist ei saa ta kuidagi ratast maha, ütleb, et see ralli lihtsalt ei sobi talle,» muheles Kruuda ning jätkas: «Teistpidi jälle Hyundai on hea sellistel rasketel etappidel nagu Sardiinias, Argentiinas, ka Mehhikos, seal on neil alati hästi läinud.»