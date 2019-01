Venelased pääsesid antidopingujamast puhta nahaga

WADA juhtivkomitee pidas täna telefonikonverentsi, kus vastav otsus teatavaks tehti. Ühtegi vastuhäält teatele ei kõlanud, kuid agentuuri asepresident Linda Helleland rõhutas juba varem kõlanud arvamust, et RUSADA õigused tulnuks hoida peatatutena, kuniks Sotši olümpiamängude dopinguskandaalis osalenud organisatsioon on täinud kõik, mitte üksnes osad WADA seatud nõuded.

WADA taastas RUSADA õigused oma liikimena mullu septembris tingimusel, et nende inspektorid saavad järgmise nelja kuu jooksul ligipääsu kõigile soovitud RUSADA failidele. Nii ei läinud: venelased väitsid, et WADA inspektorite kasutada olnud tehnikavahendid polnud sobivad, et Moskva laboratooriumis talletatud sportlaste andmeid turvaliselt üle kanda. Lõpuks jõudsid andmed WADAsse mitmenädalase hilinemisega, kuid juhtivkomitee otsusega venelasi selle eest ei karistada.