Usain Bolt lõpetas ka jalgpallurikarjääri

«See oli hea kogemus. Nautisin meeskonna osa olemist, see oli hoopis teistsugune kergejõustikust ning kuniks see kestis, oli lõbus,» vahendab ESPN Bolti sõnu.

Pärast Marinersist lahkumist pole Bolti jalgpalliseikluste kohta midagi kuulda olnud ja olümpialegend tunnistab isegi, et selle etapiga tema elus on nüüd kõik. Uued ajad, uued kombed. «Teen lihtsalt palju erinevaid asju. Spordielu on otsas, nii et nüüd liigun muude toimetuste juurde. Mul tuleb torust palju erinevaid asju, nii et nagu ma ise ütlen, kastan varbad kõikjal vette ja üritan nüüd ärimees olla,» selgitab Bolt oma praegust igapäeva.