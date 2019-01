Postimees TV: kadunud jalgpalluri hirmutav sõnum isale ja pisarais isa vastus

Nantes’ist Cardiffi teel olnud, kuid keset reisi radarilt haihtunud Piper Malibu lennuki ning seal viibinud piloodi ja kahe reisija otsingud jätkuvad täna. Kuid Guernsey politsei teatas: «Kui nad kukkusid vette, on päästevõimalused kahjuks äärmiselt väikesed.» Lisati, et La Manche'i väinast on leitud küll prahti, kuid mitte lennukivrakki.