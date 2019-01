Ott Tänak – peapretendent MM-tiitlile

Kõige positiivsem selle juures oli Mäkineni reaktsioon igale Tänaku ebaõnne(stumise)le – läbi tele-eetri kumanud siiras ahastus ja kurbus ning kindel lubadus ehitada tulevikus tugevam masin, et midagi sellist ei korduks. Endise rallipiloodina teab soomlane ju väga hästi, mida sõitja tunneb, kui ta hea tulemus ei lähe sõiduvea, vaid mehaanilise viperuse nahka.

Ott Tänak ja Martin Järveoja alustavad koos kolmandat hooaega. Varasemalt on saarlane MM-sarjas WRC-autos istunud Kuldar Siku ja Raido Mölderiga. FOTO: Tony Welam/Red Bull Conent Pool

Kas ja kui hästi kõigile hädadele lahendus leiti, selgub mõistagi alles kiiruskatsetel, aga Toyota senine arengujoon on liikunud nii selgelt ülesmäge, et oleks imekspandav, kui nüüd, kaheaastase WRC kogemuspagasiga oleks millegagi puusse pandud. On ju rallitiimil ka emafirma vankumatu tugi – Toyotale on WRC-sari kestvussõidu MMi (kus kuulub Jaapani tiimi näiteks F1-legend Fernando Alonso) kõrval kahest kõige tähtsamast võistlussarjast. Toyota kui autotooja suur juht Akio Toyoda käib ise aktiivselt rallidel kaasas ja nautleb igas (peaasjalikult Tänaku) triumfis. Pole siis imestada, et Tõusva Päikese maa tiimi kasutada on MM-sarja suurim eelarve, millele ehitada edu.

Suurim ohustaja? Ikka Ogier!

Matemaatika on seega lihtne: 2018. aasta suvel-sügisel end kõige kiirema masinana tõestanud ja ohtra arenduseelarvega Yarise roolis on kolmikust Tänak-Latvala-Meeke end kõige kiirema sõitjana tõestanud just saarlane. Seega on tema õlule langenud favoriidiürp, et mitte öelda –koorem.

Pigem on küsimus, kas ja kes võiksid Tänakule vastu saada. M-Spordi mehed Teemu Sunineni ja Elfyn Evansi võib ehk maha kanda – hea õnne korral võivad nad pretendeerida mõnele rallivõidule, aga terve hooaja jooksul kõrges mängus püsimist on neilt palju oodata.

Hyundais on vana kaardivägi Dani Sordo (kiire ja usaldusväärne, aga sõidab kaasa pool hooaega), Andreas Mikkelsen (on minetanud oma Volkswagenis leitud enesekindluse; pole kiire ega usaldusväärne; kuulujuttude kohaselt sai viimasel lepinguaastal täishooaja advokaatide abiga) ning uus tulija Sébastien Loeb (tõsine X-faktor, aga võistleb vaid kuuel etapil) rakendatud Thierry Neuville’i vankri ette. Tema viimased kolm hooaega MM-sarjas on lõppenud teise kohaga, aga vaimukindlust, mis tooks kauaoodatud tiitli, on alati vajaka jäänud. Samas on Hyundai i20 Coupe Toyota Yarise kõrval (vähemalt Neuville’i maitsele) kõige parema käitumise ja väledusega masin ning belglane ei karda vajadusel võidu nimel kõigega riskida.

Ott Tänak sai mullu hakkama sama tembuga nagu ta mentor Markko Märtin - esikoht tuli eestlastele kõige armsamalt WRC-etapilt, Soome rallilt. FOTO: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Kõige tõenäolisem Tänaku ohustaja on mõistagi mees, kes on viimased kuus aastat MM-sarjas koore riisunud. Kahe masinaga hooajale vastu minev Citroën ei evi taas reaalseid šansse võistkondlikuks tiitliks ja seega on tiimil vaid üks ülesanne: aidata Ogier seitsmendat korda järjest maailmameistriks.

Üheksakordne maailmameister Loeb tõestas möödunud hooajal Kataloonias, et C3 WRC-ga on võimalik rallisid võita küll. Kuigi tal oli rivaalidest soodsam stardipositsioon, on just Ogier autoralli MM-sarjas mees, kes muidu keerulised olukorrad enda kasuks suudab keerata. Ta tiimikaaslane Lappi on samas must hobune – põrgulikult kiire, aga hirmsasti kõikuva enesekindlusega. Kui Ogier suudab noore soomlasegi enda kõrval nõnda keskenduma panna, nagu ta tegi M-Spordis ühe aastaga Tänakuga, võib Lappist midagi suurt oodata. Kas juba aastal 2019, on teine küsimus.