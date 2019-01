Tänak valis Jaapani õnnenumbri

Ott Tänak võistleb edaspidigi sama numbri all, mida kandis oma Toyota debüüthooajal – 8. Kaheksa on Toyota kodumaal Jaapanis õnnenumbri staatuses – seda peetakse väga viljakaks arvuks, kuna numbri kujutis hieroglüüfina, suehirogariehk 八 on alt laienev ehk sümboliseerib otsekui küllust.