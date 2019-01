Maarjamäe jalgpallihall saab rohelise tule

«Detailplaneering on Pirita linnaosa üldplaneeringuga kooskõlas,» ütles abilinnapea Andrei Novikov. «Detailplaneering annab võimaluse rajada 4,01 hektari suurusele maa-alale kuni kolmekorruselise spordihall-administratiivhoone ja kuni kahekorruselise teenindushoone.»

Halliga liituvasse kolmekorruselisesse administratiivplokki on kavandatud ruumid, mis on vajalikud spordihall-administratiivhoone funktsioneerimiseks. Krundile jääb pärast sisehalli ehitamist kolm jalgpalliväljakut ja üks tenniseväljak. Ümber staadioniala on lubatud kuni kuuemeetrine võrkaed, idaosas tuleb võrkpiire asendada müratõkkeseinaga.