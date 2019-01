Andrei Ojamets EMi loosist: nutma ei ajanud, aga õpitüdrukud oleme ikkagi

«Nurisemiseks põhjust pole ja nutma ei ajanud. Olen rahul, saime väga mõnusa alagrupi,» sõnas Istanbulis loosimistseremooniale kaasa elanud Ojamets Postimehele.

Teenekas treener lisas: «Holland on muidugi Holland, naiste võrkpallis hiiglase seisuses. Kuid kui mõnda teise alagruppi läks mitu väga tugevat naiskonda, siis meil on ülejäänud pigem ühtlasel tasemel. Aga meie jaoks on muidugi sellegipoolest väga tugevad kõik.»

Holland võitis eelmisel EMil (2017) hõbemedali, kuid nii viimasel suveolümpial (2016) kui MMil (2018) pidi leppima neljanda kohaga. Tipu lähistel on mänginud viimasel ajal ka Aserbaidžaan - EMil oldi neljandad, MMil 15ndad. Nüüdse alagrupi võõrustaja Ungari sai eelmisel EMil eelviimase, 15. koha.

Ojametsa sõnul läheb naiskond Budapesti pingevabalt. «Lähme mängima kindlasti julgelt, aga anname endale aru, et eelkõige hangime kogemusi. Oleme õpitüdrukud. See on naiste võrkpalli arengu seisukohalt kõige olulisem. Kõigil vastastel on suurturniiri kogemus olemas, meil veel mitte. Loodetavasti tullakse meid ka toetama, Ungari peaks olema reisiks üsna meeldiv sihtkoht.»

Küsimusele, kelle vastu Eesti reaalselt võidumõtteid mõlgutada võiks, vastas Ojamets: «Ma ei hakka mingeid lubadusi andma ega veksleid välja käima. Iga geim ja punkt (võrkpallis saab 2:3 kaotuse eest punkti - toim) oleks meile juba omamoodi saavutus, võidust siis rääkimata.»

Üks kontrollturniir Tallinnas, teine võib-olla Budapestis

Ojamets lisas, et samuti EMil osalevate Soome ja Valgevenega on jõutud kokkuleppele kontrollturniiri pidamises. See toimub 17.-19. mail suure tõenäosusega Tallinnas. Endiselt otsitakse neljandat naiskonda.