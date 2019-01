Kuidas aitavad nähtamatud tööloomad Tänak-Järveojat?

«Lühidalt öeldes seisneb meie töö selles, et olenevalt konkreetse ralli reeglitest läbime poolteist kuni kaks tundi enne ekipaaži starti kiiruskatse läbi, et anda meeskonnale rajal valitsevatest oludest võimalikult detailne ülevaade,» selgitas Sikk.

Konkreetne protseduur on lubatud ainult WRC-klassis ja sedagi asfaldirallidel. See tähendab, et tänavu aitavad Kangur-Sikk Eesti esitandemit jaanuari lõpus Monte Carlos, märtsis Korsikal, augustis Saksamaal ja oktoobris Kataloonias. Viimase puhul on tegu pinnase osas varieeruva ralliga, mis tähendab, et seal abistatakse Tänakut-Järveoja vaid poole ralli mahus, sest ralli esimene päev on kruusal ja järgmised kaks päeva asfaldil.

Töö spetsiifikat ja erinevaid aspekte on palju, ent gravel crew põhiline ülesanne on kirjeldada just pidamist puudutavaid teeolusid. Selleks sõidetakse spetsiaalsete tutvumisautodega kiiruskatsetel ja tehakse legendi vajalikud märkmed. Kuigi olenevalt rallist on gravel crew kiirusepiirang kuni 80 km/h, siis tegelikult kiirused ei ulatu kunagi nii kõrgele. Et kõik detailid kirja saaks, tuleb katse keskmine kiirus maksimaalselt 50 km/h.

«Vihm, lumi, jää, lörts, muda, kruus ja liiv muudavad teeolusid kardinaalselt ning meie ülesanne on kõik kirja panna. Sageli sõltub meie tööst ja tähelepanekutest ka ekipaaži rehvivalik,» sõnas Sikk.

Ometi ei saa ka Tänak ja Järveoja usaldada vaid Kangurit ja Sikku. Ilm on muutlik ja kiiruskatse läbimise ajal võivad olud olla juba teistsugused kui gravel crew märkmete hetkel. Eriti ettearvamatu on just MM-sarja avaetapp Monte Carlos, kus kiiruskatsed kulgevad mööda mägiteid.

«Monte Carlo on kord üles-, siis allamäge ning kõrgused vahelduvad 500 meetrist 2500 meetrini. Mäe jalamil võib olla kuiv, aga tipus on jää ning lumi. Olud võivad muutuda kardinaalselt kasvõi poole tunniga – näiteks vihm on asendunud tugeva lörtsi või lumega. Seepärast jälgitakse meie vahetule infole lisaks väga põhjalikult ilmateadet. Rajaolud on omaette teadus,» märkis Sikk.