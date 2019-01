Kaardilugeja – mitte lihtsalt mees kõrvalistmelt

Ka maailma tipptasemel kaardilugejad eksivad. Mäletatavasti jättis Sébastien Ogier’ kaardilugeja Julien Ingrassia mullu juunis Sardiinia rallil ajakaardi, milleta järgmise katse starti ei pääse, eelviimase katse järel finišisse. Ott Tänak ja Martin Järveoja aitasid aga konkurendid hädast välja ning toimetasid ajakaardi õigel ajal Ingrassia kätte. See päästis prantslaste ralli.

Tänak ja Järveoja ise suutsid viimasel Sardiinia rallil samuti just ajavõtupunkti hiljaks jääda, mille tõttu määrati meestele 40-sekundiline karistus. Lõppkokkuvõttes tähendas see, et ralli üldarvestuses langeti koha võrra tahapoole. Õnneks kaotati eksimuse tõttu vaid vaid üks MMi punkt, kuid samalaadne eksimus esikohal olemisel tähendanuks juba seitsme punkti kaotamist.

Nii on vaja kaardilugejal tegeleda juhendamisega, samal ajal pidevalt kontrollides, et ajaliselt ollakse ikkagi graafikus. Enne katsele startimist peab kaardilugeja üle kontrollima ka rõhu auto rehvides ja selle vajadusel paika panema. Seejärel minnakse autosse, tõmmatakse rihmad tugevasti kinni, soovitakse teineteisele edu ja tuled kustuvad – läheb sõiduks!

Eelneva pika ja keerulise ettevalmistuse tulemusena peaks kaardilugejal nüüd olema kõik valmis, et hakata tegelema oma reaalse ülesandega, mis on kaardilugemine, kuid ega seegi toiming ole mingi meelakkumine.

Koostöö sõitja ja kaardilugeja vahel peab toimima perfektselt. Kui kaardilugeja loeb legendi liialt põhjalikult ette, kaotab sõitja hea rütmi ja tekib segadus. Kui kaardilugeja peaks aga hiljaks jääma, hakkab tihtilugu tükke lendama ja ainuke mõte autos on see, et see iseloodud karussell ruttu seisma jääks.

Kuidas aga kaardilugeja suudab autos kõike õigel ajal ülisuurte kiiruste pealt välja lugeda? Selle nimi on «tagumikutunnetus». Kaardilugeja saab katse ajal umbes 20 protsenti ajast aknast välja vaadata, ülejäänud 80 protsenti ajast istub ta ninapidi legendis ja loeb infot ette. Kaardilugeja peab tunnetama, mida auto parasjagu teeb ja kus asub, aknast välja vaatamata. Tunnetus tekib puhtalt aja jooksul ja kogemustega.

Keeruline osa katsete ajal kaardilugeja jaoks on täielikult omale asjale keskendumine. Kogenud kaardilugejatel ei ole sellega probleeme, kuid just algajad kaardilugejad jäävad ainult legendi lugemisega jänni. Paratamatult tuleb autorallis ette lubavamaid momente: tihtilugu toimub sõit kahel rattal, mõni hüpe tõstab auto ebameeldivas asendis õhku või rööbas viskab sõiduki teele risti. Sellistes olukordades on keeruline, kuid hädavajalik keskenduda lugemisele ja mitte välja vaadata.

Lisaks kõigele kuulub rallide ajal kaardilugeja tööülesannete hulka ka palju muid väiksemaid ja suuremaid ülesandeid. Näiteks vahetavad üldjuhul just nemad rehve ja vajadusel tõstavad neid auto all ümber. Kaardilugejad suhtlevad katsete vahel ka meeskonnaga ning teavitavad neid vajadusel probleemidest.

Olen ka ise kahel hooajal Eesti meistrivõistlustel autorallis kaardilugejana kaasa löönud. Isiklikust vaatenurgast võin öelda, et üks keerulisemaid asju on sõidukis vaid oma tööle keskenduda ja muule mitte mõelda. Kui õues on 30 kraadi sooja, on ralliautos tihti kraade üle 60 – sellises kuumuses ainult lugemisele keskenduda on vaimselt karm katsumus, kuid seda magusam on edukas finišisse jõudmine.