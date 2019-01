Mohamed Salah on sotsiaalmeediast kadunud

26-aastane egiptlane tegi eile Twitteri vahendusel justkui uusaastalubadusena mõjunud postituse: «2019 Resolution: Time to get in touch, for real.» ehk eesti keelde tõlgituna «2019 lubadus: on aeg olla ühenduses, päriselt.». Nüüd pole aga enam võimalik pääseda Salah’ Twitteri, Facebooki ega ka Instagrami leheküljele, kuna need on deaktiveeritud.