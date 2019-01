PM Monte Carlos. Loebil napib uue masinaga testikilomeetreid

Mullu neljal etapil osalenud ning Hispaanias Kataloona rallil koguni võidutsenud 44-aastane prantslane liitus tänavuseks hooajaks Hyundaiga pärast Peugeot’ tehasetiimi otsust, mille järgi nad tuleval hooajal enam rallikrossi sarjas kaas ei tee. «Kui ma kuulsin, et Peugeot lahkub MM-sarjast, siis ma mõtlesin, et kuna võitsin Hispaanias ja tegin mullu kaasa neljal rallil, siis sain Hyundailt pakkumise osaleda kuuel rallil. See sobis väga hästi minu soovidega,» rääkis Loeb.