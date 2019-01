PM Monte Carlos. Tänak: Monte Carlo testi ei õnnestunud teha, aga olukord on lihtsam

Tänaku sõnul valmistus ta uueks hooajaks rahulikult. «Sel aastal on ka testipäevad veidi piiratud, tegime Rootsi testi. Monte testi ei õnnestunud teha, aga usun, et olukord on kuidagi lihtsam. Me ju teame, mis seis meil autoga on, tunneme meeskonnaliikmeid. Päeva lõpuks on konkurents sama, tase sama. Meeskonnaga koostöö poolest on kindlasti olukord rahulikum.