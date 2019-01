Politsei vahistas Mattias Käidi klubikaaslase keset treeningväljakut

Prantslane võeti vahi alla ning Inglise meedia sõnul on ta «kõikidest klubi tegevustest välja heidetud». «Klubi on tänulik politsei kiire tegutsemise eest,» seisis Fulhami avalduses. «Me hoidume edasistest kommentaaridest, kuid rõhutame, et teeme täielikku koostööd mistahes uue või jätkuva uurimisega, et pakkuda kõigile turvalist ja töökeskkonda,» lisas klubi.