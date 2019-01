The League'i sõdalane Ott Remmer: ükski kaotus pole valus

Ott, sul on ringis võidukäsi tõstetud 16 korral. Milline neist võitudest on karjääri vägevaim?

Ei oskagi öelda. Ühtepidi võiks öelda need, mis nokaudiga võidetud, teistpidi need, kus on kaotusseisust või raskest olukorrast võitjana väljutud. Ilmselt kõige rohkem positiivseid emotsioone tekitavad 2014. aasta võit Iraani võitleja üle ja 2017. aasta Yakuza nelja mehe turniiri finaal.