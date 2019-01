«Jess! See on mängitav alagrupp!» ehk fortuuna naeratas Eestile

Eesti sattus fortuuna soovil samasse alagruppi võõrustaja Ungari, Hollandi, Horvaatia, Aserbaidžaani ja Rumeeniaga. «Jess! See on mängitav alagrupp!» rõõmustas valiksarjas Eesti parimaks punktitoojaks kerkinud Kristiine Miilen. Eesti kapten Julija Mõnnakmäe lisas omalt poolt: «Favoriidid on Holland ja Aserbaidžaan, aga teistega annab kindlasti mängida.»