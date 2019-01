X-mängud on ekstreemsportlastele kahtlemata üks aasta tippsündmus. Seda ka Kelly Sildarule, kelle jaoks teeb siinse võistluse eriliseks eelkõige atmosfäär. Kelly Sildaru debüteereis X-mängudel ​kolm aastat tagasi, kui võitis Aspenis kõigest 13-aastaselt pargisõidu kuldmedali. Toona oli ta läbi aegade noorim X-mängude kuldmedalivõitja. Praegu on see rekord mullu viis kuud nooremana kulla võitnud Jaapani lumelauduri Kokomo Murase käes.