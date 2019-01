PM Monte Carlos. Legendaarne Loeb kiidab Tänakut: ta on muljetavaldav

«Kui see oleks puhtalt töö, siis ma poleks ilmselt siin. Sõidan lõbu pärast! Mõned aastad pärast WRC rallidel võistlemist tegin kaasa teistel võistlustel, näiteks Dakari rallil ja rallikrossis, aga sain aru, et kõige lõbusam oli ikkagi ralli. Seepärast tulingi tagasi,» selgitas Loeb Postimehele, mida rallisõit tema jaoks tähendab.

«Ott näitas, et ta on kiireim sõitja, eriti hooaja lõpu poole. Tal oli küll väga palju ebaõnne, aga ta andis tõesti endast kõik. Tema rallid avaldasid mulle muljet. Tal on ka tänavu väga head (tiitli)võimalused,» hindas Loeb.