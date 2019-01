Eesti vollenaiskonna kapten Mõnnakmäe: sidemängijatel on keeruline välismaal lepingut saada

«Hetkel ei ole välismaalt midagi konkreetset. Ma ootan ja loodan, aga jah, praegu ei ole mingisugust varianti,» sõnas Mõnnakmäe, kes pallis viimati lühiajalise lepingu alusel Tartu Bigbankis, kuid enne seda Kesk-Euroopas. «Esimene valik on minna välismaale. See peaks selguma paari nädala jooksul,» märkis Eesti koondise raudvara ning lisas, et välistatud pole ka jätkamine kodumaal.