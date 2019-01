Järelvaadatav: Saaremaal kodus Rakverega probleeme ei tekkinud

Saaremaa parimad punktitoojad olid Siim Põlluäär (13), Eddie Rivera (12) ja Rauno Tamme (14), kes tõid kamba peale kokku 39 silma. Rakvere resultatiivseim oli 12 punkti kogunud Markus Uuskari.

Saaremaa asub liigatabelis 39 punktiga Tartu Bigbanki (42) järel teisel kohal. Täna Pärnule 1:3 kaotanud RTU/Robežardze (39) on kolmas. Rakvere paikneb 25 punktiga seitsmendal real.

Enne mängu:

Liigatabelis teisel kohal paikneva Saaremaa vollemeeskonna peatreener Urmas Tali tõdes, et põhiturniiri võidust tema enam ei unista, kuigi see on teoreetiliselt võimalik.

«Oleme ausad, see rong on meie jaoks läinud ning ses osas meil midagi jahtida ei ole. Keskendume pigem sellele, et mitte tabelis allapoole langeda, sest meie selja taga on meeskondi küll, kes tahaks kõrgemale jõuda,» rääkis Tali, kelle meeskonnal seisavad enne põhituriiri lõppu lisaks Rakverele veel ees mängud Daugavpilsi, Jekabpilsi ja Tartu Bigbankiga.

«Püüame olulisteks mängudeks terved püsida, hetkel on haigustelaine vist kõikide meeskondadeni jõudnud ja eks saab näha, kuidas vigastused ja haigused siin veel olulisi hetki mõjutama hakkavad.»

Rakvere juhendaja Andres Toode loodab eelseisvatest mängudest punkte teenida. «Terve hooaeg on kujunenud selliselt, et oleme hakanud tugevamatele vastu, aga võitu pole kätte saanud, vaid nõrgemaid oleme võitnud. Peale Saaremaa ootab veel ees mäng Pärnuga, neile püüame siis jälle vastu hakata ja ka võita. Edasi tulevad veel Selver ja Limbaži, neist mängudest püüame punkte saada,» rääkis Toode.

Toode sõnul on meeskonnas hetkel väike haigustelaine. «Gripp vist jõudis kohale, aga loodan, et pühapäevaks on kõik platsis. Ja kui polegi, siis küll saavad vahetusmehed hakkama, meil pinki on. Ka bravuur hakkab vaikselt tulema, RTU vastu andsime hiljuti korraliku lahingu ja püüame allesjäänud mängudest võtta maksimumi. Seda teab aga vaid vanajumal ise, millisel kohal keegi põhiturniiri lõpetab, sel hooajal on võimatu midagi ette ennustama hakata,» lisas Toode.

Liigatabel: