Lennuõnnetuses kaduma jäänud jalgpalluri otsingud lõpetati

Sel jaanuaril otsustas Inglismaa kõrgliigas mängiv Cardiff City soetada endale Prantsusmaa meeskonna Nantesi ründaja Sala, kes 21. jaanuaril pidi eralennukiga inglismaale saabuma. Ootamatult kadus lennuk aga radarilt ning suure tõenäosusega kukkus see Alderney saare lähedal alla.

Viimase kolme päeva jooksul tehti pidevaid otsinguid, et leida mõni märk Salast ning lennuki piloodist. Otsingud aga tulemust ei andnud ning täna teatas Guernsey politsei, et aktiivsed otsingud antud piirkonnas on lõpetatud.