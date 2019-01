PM Monte Carlos. Maruvihane Mäkinen: kui Tänak selle jama pärast MM-tiitli kaotab, siis kes vastutab?!

«Kogu meie strateegia oligi sellele üles ehitatud. Arvestasime, et võidame minutiga, aga kaotasime hoopis pool minutit. Tänane on ehtne näide, kui palju see võib mõjutada. Kui läheme Rootsi rallile ja seal jäetakse üks kiiruskatse ära, siis see ei mõjuta kedagi, sest kõigil on samad rehvid all. Siin aga... Hyundai rõõmustab nüüd kohe kindlasti,» pahandas Mäkinen. «Kuidas me saame rääkida võrdsetest võimalustest, kui FIA ei saa aru, et me oleme Monte Carlos. Kes võtab aasta lõpus vastutuse, kui me selle jama pärast kaotame meistritiitli?»