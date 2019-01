Võrkpalli meistriliigas algab jaht põhiturniiri võidule

Liigatabeli tipp on äärmiselt tihe, kolmel esimesel klubil on 36 punkti. Liidrikohal paikneb Bigbank Tartu, teine on RTU/Robežsardze ja kolmas Saaremaa Võrkpalliklubi. Esikolmikul on aga peetud erinev arv mänge: Tartul 14, Saaremaal 16 ja RTU-l 15. Neljas on 33 punktiga Pärnu, viies 28 punktiga Selver ja kuues 25 punktiga Rakvere Võrkpalliklubi. Eesti klubidest on TalTech üheksas, punkte on neil 13.

Seega algab jaht põhiturniiri võidule ja kaheksale play-offi kohale ning asetustele. Põhiturniiri võitja saab ühtlasi 2.-3. märtsil toimuva finaalturniiri korraldusõiguse. Põhiturniiri paremusjärjestuse määramisel võrreldakse esmalt punkte, seejärel võitude arvu, pärast mida geimide ja punktide suhet ning lõpuks omavaheliste mängude tulemusi.

Nädalavahetus algab laupäeval kell 16.00, mil vastamisi lähevad Jelgava Biolaras ja Pärnu Võrkpalliklubi. Pärnu peab nädalavahetuse teise kohtumise pühapäeval kell 14.00 RTU/Robežsardze vastu.

Pärnu peatreener Avo Keel on oma meeskonna hooaja teise poole alguses saanud heasse hoogu ja kerkinud neljandale kohale. «Tabeli seisu osas – kõvemad mängivad ka veel omavahel ja keegi peab seal kaotusevalu ka tundma, seis on tõesti huvitav. Meil on väikesed võimalused, et veel tõusta, aga ainult enda mängust enam ei piisa, sõltume teistest ka,» lausus Keel.

«Stressi me ses osas ei võta endale, et kas oleme lõpuks kolmandad või neljandad, aga alla neljanda koha ei tahaks kukkuda play-offiks, see on peamine eesmärk. Ka neljanda-viienda koha heitlus võib veel väga tuliseks minna ja saab põnev olema,» sõnas Keel.

«Meie mängud on tõesti läinud edukamalt kui esimeses ringis ja meeskond on üldiselt heas seisus, vigastuste osas samuti. Sel nädalavahetusel loodame Jelgavast kindlasti jagu saada, eks näis, kuidas Riia meeskonna vastu toime tuleme oma asjadega. RTU tahab seda põhiturniiri kindlasti väga võita, vaid korra on ju liiga ajaloos finaalturniir Lätis toimunud, kohe esimesel aastal,» lisas juhendaja.

Liidermeeskonnal Bigbank Tartul seisab laupäeval kell 18.00 ees võõrsilmäng Daugavpilsiga, päev hiljem kohtutakse kell 16.00 samuti võõrsil Jekabpilsi Lušiga. Tartu meeskond täiendas äsja meeskonna ridu soomlase Jan Heleniusega.

Bigbanki peatreener Andrei Ojamets rääkis, et meeskonna töömeeleolu on hea ja Lätist loodetakse naasta kahe võiduga: «Tabeliseisu vaadates hakkavad võidud meie jaoks kohustlikuks muutuma, kui me tahame Final Fouri Tartusse tuua. Iga kaotus annab tagaajajatele võimalusi juurde. Väljas mängida pole lihtne, kuuest viimasest mängust on meil ainult kaks kodus, aga üritame teha nii, et põhiturniiri eelviimane kohtumine Saaremaaga ei oleks tabeliseisu osas enam nii tähtis.»