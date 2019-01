PM Aspenis. Tõnis Sildaru selgitas, miks kohtunikud ei saanud Kellyle 100 punkti anda

Eesti aja järgi täna öösel on Kelly Sildaru tulemas starti ka kolmandal alal, milleks on Big Airi hüpped. Tõnis Sildarul selle ala osas liigseid ootuseid ei ole: «Medalit on kindlasti kõige raskem just Big Airis saada. Teistel on kõigil duublid, kui suudame kolmanda koha sealt täna kuidagi ära tuua, siis on väga õnnestunud nädalavahetus. Ma ei usu et üle kolmanda koha täna võimalik saada on.»