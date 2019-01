Doktor Gunnar Männiku kolumn: treener ja «treener»

Treeneri amet on väärikas ja meeletult raske, seda ei suuda pidada iga inimene. Treeneri elukutse on kutsumus. See on amet, mis tegeleb inimesega – tema bioloogia muutmisega regulaarsete kehaliste treeningute abil. Ta on nagu kunstnik, kes oskab muuta õpilase sise- ja väliskuju, aktiveerides tema südame-veresoonkonda, lihas-, närvi- ja luurakkude ainevahetust, voolides nagu plastiliini aastast aastasse. Treeneri kätte on usaldatud inimese kõige kallim vara – tervis.