Jääpurjetaja Mihkel Kosk on Euroopa pronks, Rasmus Maalinn juunioride kuld

Esialgu Ungarisse, Balatoni järvele kavandatud võistlus liikus aastavahetuse soojade ilmade ja Kesk-Euroopas maha sadanud lume tõttu Poola. Veel eelmise nädala lõpul oli õhus võimalus, et EM toimub hoopis Eestis, Orissaares, ent krõbe külm ja rohke lumi meid võistluste toimumispaigana seekord ei soosinud.

Värske pronksmedali omanik Mihkel Kosk võtab kolm päeva kestnud pingelise jõukatsumise kokku järgmiselt: «Võistlused oli äärmiselt keerulised. Sportlaste tase oli väga tugev ning konkurents medaliheitluses tihe. On uskumatult hea tunne, kui peale 20 aastat jääpurjetamist jõuad lõpuks tiitlivõistluste esikolmikusse.»

