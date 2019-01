PM Aspenis. Kelly, pöörane müüdimürdja, (raskeima) sammu kaugusel ajaloost

Mõni tund pärast seda, kui rokkbänd Ewert and The Two Dragons võttis Saku suurhallis vastu aasta muusikaalbumi tiitli, laskus 16-aastane Kelly Sildaru nende hittloo «Good Man Down» saatel karjääris esimest korda X-mängude renni. Edasine, nagu öeldakse, on ajalugu, sest sellesama võistluskatsega sai Kellyst läbi aegade noorim naissuusatajast X-mängude medalivõitja.