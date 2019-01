Kelly Sildaru tegi X-mängude ajalugu: see on uskumatu tunne!

«Minu kõige suurem eesmärk oli poodiumile saada. Teadsin, et teised tüdrukud teevad kahekordset, aga mina ei tee. Tahtsin väga poodiumil olla, et võita siit kolm medalit. Ja ma sain sellega hakkama!» ütles Sildaru pärast võistlust.

Big Airi võistlus peeti jam-formaadis, mis tähendab, et võistlejad said 25 minuti jooksul teha nii palju katseid kui jõuti. Viimaste katsete jooksul tõusis kahe hüppe kogusummas 79 punkti teeninud Sildaru korra ka hõbemedalile, kuid norralanna Johanne Killi lükkas eestlanna viimase hüppega kolmandaks (80 punkti). Võidu võttis šveitslanna Mathilde Gremaud (83 punkti).

«Ma isegi imestan, et ma polnud viimase vooru eel nii pinges. Ilmselt oli see selle formaadi pärast. Pealegi teadsin, et see on minu viimane võistlus nendel X-mängudel ja mul oli lihtsalt hea meel,» ütles Sildaru.

Kui Sildaru jäi vaid punktiga ilma hõbedast, siis täpselt sama napilt võitis ta pronksmedali, sest Tess Ledeux teenis võistlustelt 78 punkti. Sealjuures oli Sildaru esimene, kes pisarais Ledeux’d lohutama läks. «Ütlesin talle, et ta suusatas väga hästi ja mul on väge hea meel koos temaga võistelda ning loodetavasti läheb tal järgmisel korral paremini,» sõnas Sildaru.

Küsimusele, mis tunne on teha midagi, millega ükski suusataja varem pole hakkama saanud, vastas Sildaru: «See on nii imeline. See kõik on nii raske olnud. Vähe unetunde, väsinud keha.. Ja nüüd ma tegin selle kõik ära, see on uskumatu!»