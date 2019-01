Poodiumikohta haistev Tänak lubab homme samas hoos jätkata

«Selles osas tänud minu eessõitjatele, Martinile (Kangur – toim), kes seda rehvivalikut soovitasid, et me vähemalt prooviks midagi teistest erinevalt teha,» kiitis Tänak sõpra ja tema kõrval istuvat Kuldar Sikku. «Lõpuks polnud see väga suur risk, võib-olla võinuks ainult libedatel kohtadel veidi rohkem aega kaotada.»

Homme on Monte Carlos kavas veel neli kiiruskatset, aga kilometraaž on märgatavalt lühem. Lisaks lahkutakse täna mägedest, mis tähendab, et ilm peaks olema kergemini prognoositav. See muudab Tänaku sihi, jahtida kolmandat kohta, parajalt keeruliseks: «Heades tingimustes on raske seda vahet tagasi sõita, aga vaatame, mis võimalik on.»