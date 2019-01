PM Monte Carlos. Järveoja: homme on ilmselt aega raske tagasi teha, aga me pole alla andnud

«On olnud huvitav päev, oleme endiselt niiöelda poodiumi jälitusulatuses. Eks paistab, homsetes stabiilsetes teeoludes on ilmselt raske aega tagasi teha, aga me pole alla andnud,» sõnas Järveoja Postimehele.

«Kindlasti, see on nende töö. Ka pärastlõunal oli tunni ajaga seal veel olud omakorda muutunud, päike on täna siin päris tugev. Õnneks polnud teeolud halvemaks läinud, pigem paremaks. Selles mõttes läks hästi.»