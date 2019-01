Joshua hellitas lootust astuda ringi Fury vastu

«See oleks ülimalt vinge. Ma tahaksin tõesti Fury vastu võidelda. See matš, mis Wilderi ja Fury vahel toimus, näitas mulle, et Fury on parem. Oleks vinge, kui kaks briti raskekaalu võitlejat kokku läheksid,» rääkis Joshua Nortonile.

«Paljude inimeste silmis on Fury endiselt tõeline meister. Me kuulumegi kindlasti kolme parema hulka, nii et tema vastu oleks huvitav võidelda. Vaatamata sellele, et tal vööd pole, oleks tegu ülimalt kõrgetasemelise matšiga,» rääkis Fury.