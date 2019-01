PM Monte Carlos. Mäkinen: ideaalne algus uuele rallihooajale

«Lihtsalt suurepärane, kui ralli saab otsa sellise põneva lahinguga,» kommenteeris Mäkinen Sebastien Ogier’ ja Thierry Neuville’i duelli, kus lõpuks kuulus edu 2,2 sekundiga tiitlikaitsjale. Kolmas oli Ott Tänak, kes kaotas reedel kaks minutit sunnitud rehvivahetusele. «Tulemuse poolest, mis võiks olla parem, kui kolm erinevat meeskonda poodiumil. Uuele hooajale lihtsalt ideaalne algus.»

Toyota rehvimurede kohta – lisaks Tänakule kannatas selle käes ka Kris Meeke – ütles Mäkinen, et ilmselt oli süüdi kuivem ilm. Nimelt on varasematel aastatel ääristanud mägiteid suuremad lumevallid, mistõttu pole sõitjad eriti kurve lõigata saanud. Tänavu haugati neid aga mõnuga ja teravad teeääred olid mürgiks just Toyota velgedele, mis kummaliselt kergelt purunesid.